Посол Украины в США заявила о продолжающейся поддержке Киева американцами

Посол Украины в США Маркарова: у нас достаточно сильная поддержка американцев

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что американцы продолжают поддерживать предоставление Киеву военной и экономической помощи. Об этом дипломат рассказала в интервью The Washington Post.

«На самом деле мы с нетерпением ожидаем обсуждения дополнительного предложения (о выделении помощи Киеву — прим. «Ленты.ру»), и мы действительно надеемся, что конгресс поддержит его. У нас по-прежнему очень сильная двухпартийная поддержка», — сказала Маркарова.

Она привела в пример опрос, проведенный Институтом Рейгана, согласно которому Киев поддерживает большинство демократов и республиканцев.

Ранее в издании The Times сообщили, что США будут реже помогать Украине из-за переключения внимания на внутриполитическую борьбу за власть и ситуацию с бывшим президентом страны США Дональдом Трампом.