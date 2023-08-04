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16:02, 4 августа 2023Бывший СССР

Посол Украины в США заявила о продолжающейся поддержке Киева американцами

Посол Украины в США Маркарова: у нас достаточно сильная поддержка американцев

Фото: Leah Millis / Reuters

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что американцы продолжают поддерживать предоставление Киеву военной и экономической помощи. Об этом дипломат рассказала в интервью The Washington Post.

«На самом деле мы с нетерпением ожидаем обсуждения дополнительного предложения (о выделении помощи Киеву — прим. «Ленты.ру»), и мы действительно надеемся, что конгресс поддержит его. У нас по-прежнему очень сильная двухпартийная поддержка», — сказала Маркарова.

Она привела в пример опрос, проведенный Институтом Рейгана, согласно которому Киев поддерживает большинство демократов и республиканцев.

Ранее в издании The Times сообщили, что США будут реже помогать Украине из-за переключения внимания на внутриполитическую борьбу за власть и ситуацию с бывшим президентом страны США Дональдом Трампом.

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