В Петербурге беременная двойней женщина попала в больницу после избиения

«Фонтанка»: в Петербурге беременная двойней избитая женщина попала в больницу

Женщину, беременную двойней, 3 августа доставили в петербургскую больницу со следами побоев. Травмы довольно серьезные и могут угрожать здоровью детей, сообщила «Фонтанка».

По предварительным данным, беременную на восьмом месяце мог избить супруг в нетрезвом состоянии еще 1 августа. Предположительно, он бил ее по голове, спине и лицу.

Врачи пытаются исключить преждевременные роды после избиения. По факту случившегося полицейские проводят проверку.

Ранее в Татарстане мужчина напал и избил врача-отоларинголога в поликлинике за отказ принять его ребенка без записи. Он также удерживал дверь кабинета, чтобы медик не могла выйти и позвать на помощь.