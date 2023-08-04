В Петербурге беременная двойней женщина попала в больницу после избиения
«Фонтанка»: в Петербурге беременная двойней избитая женщина попала в больницу
Женщину, беременную двойней, 3 августа доставили в петербургскую больницу со следами побоев. Травмы довольно серьезные и могут угрожать здоровью детей, сообщила «Фонтанка».
По предварительным данным, беременную на восьмом месяце мог избить супруг в нетрезвом состоянии еще 1 августа. Предположительно, он бил ее по голове, спине и лицу.
Врачи пытаются исключить преждевременные роды после избиения. По факту случившегося полицейские проводят проверку.
Ранее в Татарстане мужчина напал и избил врача-отоларинголога в поликлинике за отказ принять его ребенка без записи. Он также удерживал дверь кабинета, чтобы медик не могла выйти и позвать на помощь.