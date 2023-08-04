Назван срок внесения законопроекта о тюремном сроке за уклонение от мобилизации

Картаполов: проект о тюремном сроке за уклонение от мобилизации внесут осенью

Законопроект о тюремном сроке за уклонение от службы по мобилизации внесут на рассмотрение в Государственную Думу осенью. Такой срок назвал в интервью «Парламентской газете» глава комитета по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, проект необходимо принять для «выравнивания ситуации», поскольку в Уголовном кодексе России уже предусмотрено наказание за уклонение от срочной службы.

Картаполов настаивает на актуальности предлагаемого законопроекта. «Сам законопроект мы пока что не вносили, планируем сделать это в будущую осеннюю сессию. Когда он будет принят, сказать пока трудно. Но на наш взгляд, он более чем актуальный, так что тянуть с процедурой нет никакой необходимости», — отметил депутат.

Уточнялось, что законопроектом предлагается внести в статью 328 УК РФ третью часть, в которой будет идти речь о наказании за уклонение от мобилизации. Документ предусматривает в качестве наказания штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. Российское правительство высказалось в поддержку инициативы.

В июле сообщалось, что комитет Госдумы по обороне одобрил поправки, разрешающие срочникам заключать контракты при мобилизации и военном положении.