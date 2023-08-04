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05:44, 4 августа 2023Путешествия

Мужчина изнасиловал туристку и снял ее на видео на глазах у своих друзей

В Греции мужчина изнасиловал туристку в своем доме и снял ее на видео

Фото: Max Fleischmann / Unsplash

Мужчина в Греции изнасиловал приехавшую на отдых туристку из Великобритании на глазах своих друзей. Об этом сообщает местное издание Protothema.

Уточняется, что молодые люди познакомились в ночном клубе в Афинах, где девушка проводила время с подругой. Сблизившись с новым знакомым, она согласилась поехать к нему домой. Когда пара решила заняться сексом, в комнату вошли еще трое мужчин с включенными камерами телефонов и стали снимать происходящее на видео.

По данным издания, девушка некоторое время пыталась вырваться, однако ее партнер не собирался останавливаться. Вскоре ей все же удалось убежать и обратиться в полицию. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

Ранее отдыхавшую в Париже мексиканскую туристку изнасиловала толпа неизвестных мужчин. Инцидент произошел в саду парка «Марсово поле» возле Эйфелевой башни. 27-летняя девушка подала заявление в полицию при содействии посольства Мексики.

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    Зарина Дзагоева
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