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14:31, 4 августа 2023Россия

Армия России заняла выгодные позиции в ходе наступательных действий в зоне СВО

Минобороны: войска заняли более выгодные позиции в Харьковской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска заняли более выгодные позиции в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Военнослужащие Западной группировки российских войск в зоне специальной военной операции (СВО) продолжают наступательные действия на купянском направлении, отметил представитель военного ведомства. Они продвигаются широким фронтом в районах ряда населенных пунктов Харьковской области, добавил он.

Помимо этого, в ходе активной обороны на указанном направлении отражены четыре атаки украинских войск. За сутки противник на этом участке линии боевого соприкосновения потерял до 45 человек личного состава, а также три артиллерийских орудия иностранного производства.

4 августа Минобороны назвало потери украинских войск с начала широко анонсированного Киевом контрнаступления. По данным министерства, противник потерял более 40 тысяч человек.

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    Алан Босиков
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