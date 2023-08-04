Армия России заняла выгодные позиции в ходе наступательных действий в зоне СВО

Минобороны: войска заняли более выгодные позиции в Харьковской области

Российские войска заняли более выгодные позиции в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Военнослужащие Западной группировки российских войск в зоне специальной военной операции (СВО) продолжают наступательные действия на купянском направлении, отметил представитель военного ведомства. Они продвигаются широким фронтом в районах ряда населенных пунктов Харьковской области, добавил он.

Помимо этого, в ходе активной обороны на указанном направлении отражены четыре атаки украинских войск. За сутки противник на этом участке линии боевого соприкосновения потерял до 45 человек личного состава, а также три артиллерийских орудия иностранного производства.

4 августа Минобороны назвало потери украинских войск с начала широко анонсированного Киевом контрнаступления. По данным министерства, противник потерял более 40 тысяч человек.

