Дина Саева снялась в оголяющих тело нарядах

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева снялась в откровенных нарядах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На одном фото 23-летняя инфлюэнсерша позировала в облегающей юбке и кроп-топе, оформленном вырезом на груди. Кроме того, девушка примерила платье с тканевыми вставками белого цвета, которые частично оголяли ее тело, при этом под одеждой отсутствовало нижнее белье.

Помимо прочего, знаменитость поделилась кадром, где она предстала перед камерой в вязаном топе и расстегнутых штанах. Таким образом блогерша продемонстрировала трусы, выполненные из накладных ногтей.

В мае Дина Саева снялась без макияжа и удивила фанатов. Инфлюэнсерша записала видео, на котором показала внешность до и после нанесения мейкапа. На размещенных кадрах видны темные круги под глазами и небольшие высыпания на коже Саевой.