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19:30, 4 августа 2023Мир

Эр-Рияд подтвердил намерение провести консультации по Украине

Эр-Рияд заявил о назначенной на 5 августа встрече по Украине в Джидде

Фото: lawepw / Wikimedia Commons

Саудовская Аравия подтвердила намерение провести в Джидде 5 августа встречу советников по национальной безопасности и представителей ряда стран по поводу украинского кризиса. Об этом сообщает Саудовское агентство новостей.

Встреча является продолжением гуманитарных инициатив и усилий, предпринятых Мухаммедом бин Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом, наследным принцем и премьер-министром, а также его контактов с российским и украинским руководством, говорится в сообщении.

Эр-Рияд надеется, что встреча будет способствовать укреплению диалога и сотрудничества путем обмена мнениями, координации и обсуждения на международном уровне путей разрешения украинского кризиса дипломатическими и политическими средствами.

Как сообщало Politico, Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах переговоров по Украине.

Комментируя инициативу, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что переговоры без участия Москвы будут небесполезными, если смогут помочь Западу увидеть тупик в «формуле президента Владимира Зеленского». Дипломат добавила, что Россия находится в контактах с партнерами.

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    Алина Гончарова
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