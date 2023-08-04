Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:00, 4 августа 2023Мир

Бывший советник Пентагона указал на серьезную ошибку НАТО

Макгрегор: НАТО допустила ошибку, решив, что ВСУ смогут противостоять ВС России

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted указал, что желание НАТО спровоцировать украинский кризис привело к бедственным последствиям для Украины.

По словам отставного военного, если западные страны откажутся от завершения конфликта, то России «ничего не останется, кроме как пройтись маршем по главным улицам Киева».

Макгрегор считает, что страны НАТО допустили серьезную ошибку, когда решили, что Украина сможет противостоять Вооруженным силам (ВС) России. Он отметил, что украинская армия испытывает серьезную нехватку боеприпасов и несет большие потери.

Ранее экс-советник главы Пентагона рассказал о нежелании солдат Вооруженных сил Украины идти в наступление после провалов. Он также заявил, что Киев помогает НАТО реализовать свои интересы в регионе. Именно поэтому политика президента Украины Владимира Зеленского никогда не отвечала интересам простых жителей, объяснил он.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме захотели сажать россиян в тюрьму за неявку по повестке при мобилизации

    Мужчина зашел в гараж и столкнулся с голодным медведем

    Литва признала угрозой нацбезопасности более тысячи россиян и белорусов

    Самая красивая стюардесса России раскрыла строгие правила внешнего вида

    Россиянам назвали дешевое средство для придания мягкости полотенцам

    Путин установил лимит бесплатных переводов самому себе

    Врачи развеяли миф о вреде одной популярной привычки

    Ослабленной экономике Китая предрекли новые проблемы

    В мире заявили о высоком риске распространения холеры

    Стало известно о нежелании украинских дипломатов возвращаться на родину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости