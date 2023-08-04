Макгрегор: НАТО допустила ошибку, решив, что ВСУ смогут противостоять ВС России

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted указал, что желание НАТО спровоцировать украинский кризис привело к бедственным последствиям для Украины.

По словам отставного военного, если западные страны откажутся от завершения конфликта, то России «ничего не останется, кроме как пройтись маршем по главным улицам Киева».

Макгрегор считает, что страны НАТО допустили серьезную ошибку, когда решили, что Украина сможет противостоять Вооруженным силам (ВС) России. Он отметил, что украинская армия испытывает серьезную нехватку боеприпасов и несет большие потери.

Ранее экс-советник главы Пентагона рассказал о нежелании солдат Вооруженных сил Украины идти в наступление после провалов. Он также заявил, что Киев помогает НАТО реализовать свои интересы в регионе. Именно поэтому политика президента Украины Владимира Зеленского никогда не отвечала интересам простых жителей, объяснил он.