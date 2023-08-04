Врач предупредила об опасности запивания шашлыка холодными напитками

Гастроэнтеролог Кашух: шашлык лучше не запивать пивом и холодными напитками

Во избежание проблем с пищеварением шашлык лучше не запивать пивом, крепким алкоголем и некоторыми другими напитками, считает врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Ее слова цитирует «Газета.Ru».

Запивание приготовленного на углях мяса слишком холодными напитками представляет опасность для пищеварительной системы, так как может спровоцировать спазм желчного протока, объяснила Кашух. Таким образом, по ее словам, из списка допустимых напитков «целесообразно исключить» холодные лимонады, квас, пиво.

Также гастроэнтеролог предупредила, что с шашлыком лучше не сочетать любые крепкие спиртные напитки.

Это блюдо само по себе достаточно тяжелое, а вместе с алкоголем оно и вовсе превращается в эдакий «пищеварительный кошмар» для организма Екатерина Кашух врач-гастроэнтеролог

Наконец, Кашух рекомендовала не запивать шашлык свежевыжатым или пакетированным соком. В этой категории напитков содержится большое количество сахара, и их сочетание с и без того калорийным мясом может стать причиной прибавления лишнего веса. В качестве оптимальных напитков к шашлыку гастроэнтеролог назвала теплые морсы, зеленый и травяной чай, несладкий компот.

Ранее диетолог Ким Пирсон предупредила любителей шашлыка и барбекю на открытом воздухе о риске преждевременного старения кожи. Специалистка отметила, что неожиданную опасность для здоровья кожи лица представляет не употребление мяса, приготовленного на углях, а дым, который выделяется во время жарки.