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10:54, 4 августа 2023Культура

Signal 2023 анонсировал полный лайнап фестиваля

Седьмой ежегодный фестиваль электронной музыки Signal анонсировал полный лайнап

Фото: Antoine J. / Unsplash

Седьмой ежегодный фестиваль электронной музыки Signal анонсировал полный лайнап. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Хедлайнерами фестиваля в этом году выступят DJ Pierre, Howie Lee, Pitcu, Herodore, Danielle Bell, Ishome, Horazio Cruz, Kosaya Gora, Alvaro Cabana, Gianni и другие. Всего на Signal 2023 выступят 200 артистов на 7 уникальных сценах с визуальными эффектами и конструкциями. Также на фестивале пройдут 15 саб-ивентов от ведущих комьюнити, будет представлена образовательная программа, а также арт-инсталляции.

Ранее Signal анонсировал образовательную программу Signal Academy. В программу вошли: воркшоп по сэмплированию винила и иммерсивная джем-сессия от Moscow Music School и MPC Distribution, экскурсия за кулисы фестиваля от студии Sila Sveta и генеративная аудио-визуальная инсталляция от дизайн-школы Contented.

Седьмой фестиваль электронной музыки Signal с теглайном Sentient Matter пройдет с 17 по 20 августа в Никола-Ленивце. Билеты на мероприятие можно приобрести по ссылке.

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    Варвара Кошечкина
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