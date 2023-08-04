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15:21, 4 августа 2023Ценности

Собчак объяснила причину появления в платке на новом видео

Кадр: @xenia_sobchak

Российская телеведущая Ксения Собчак объяснила причину появления в новом выпуске «Осторожно, новости» в платке. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Журналистка предстала перед камерой в розовой рубашке в мелкую клетку. При этом она повязала на голову платок люксового бренда Chanel. Однако подписчики не оценили данный образ знаменитости на видео и подняли ее на смех.

В связи с этим Собчак заявила, что на данный момент находится в Испании и из-за жары ей приходится носить упомянутый аксессуар. «Хватит обсирать пожилую Барби! Укладка в Марбелье в +30 — это невыполнимая миссия! Платок — мое все!» — высказалась она.

В июне Собчак также подверглась критике в сети из-за наряда. Тогда журналистка снялась в майке с глубокими вырезами на руках, которую она надела поверх кроп-топа. При этом ее образ дополнили синие джинсы и черный кожаный ремень.

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    Карина Черных
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