Россиянка побывала в Сочи и описала поездку фразой «такое жилье сняли впервые»

Читательница «Тонкостей туризма» побывала в Сочи и восхитилась местным жильем

Российская туристка побывала в Сочи и восхитилась местным жильем. Своими впечатлениями она поделилась на портале «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

«Честно признаюсь, такое жилье сняли впервые. Прекрасно в нем было все: от двора до вида. Иначе и не сказать», — такими фразами описала свою поездку читательница портала.

По словам россиянки, на территории апартаментов были платный бассейн и тренажеры, работал консьерж. Кроме того, ее порадовало, что там не было слышно никакого шума от ремонта, который, как она считает, мог проводиться в некоторых квартирах, поскольку дом был построен недавно.

«Мы с мужем очень брезгливые, но эта квартира превзошла все наши ожидания. Все чисто, убрано, предоставлена вся посуда, полотенца и прочее», — порадовалась туристка.

Ранее другая российская туристка поехала в Новороссийск и описала отдых фразой «неожиданно достойно». «Новороссийск уютный, аутентичный, не шумный, без толп туристов, расхаживающих в том же, в чем загорали на пляже, — пояснила россиянка. — Здесь просто приятно гулять по извилистым улочкам, заходить в кафе, кормить чаек на набережной».