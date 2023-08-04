Путин обсудил с Совбезом укрепление внутренней стабильности
Путин обсудил с Совбезом укрепление внутренней стабильности и заслушал доклады
Президент России Владимир Путин на совещании с Советом безопасности обсудил укрепление внутренней стабильности страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Глава государства заслушал доклады директора ФСБ Александра Бортникова, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева.
В совещании также приняли участие глава кабмина Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также зампред Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь Совбеза Николай Патрушев.
Совещание главы государства ранее анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.