Путин обсудил с Совбезом укрепление внутренней стабильности и заслушал доклады

Президент России Владимир Путин на совещании с Советом безопасности обсудил укрепление внутренней стабильности страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства заслушал доклады директора ФСБ Александра Бортникова, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

В совещании также приняли участие глава кабмина Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также зампред Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Совещание главы государства ранее анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.