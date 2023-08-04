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13:51, 4 августа 2023Россия

Путин обсудил с Совбезом укрепление внутренней стабильности

Путин обсудил с Совбезом укрепление внутренней стабильности и заслушал доклады

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на совещании с Советом безопасности обсудил укрепление внутренней стабильности страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства заслушал доклады директора ФСБ Александра Бортникова, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

В совещании также приняли участие глава кабмина Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также зампред Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Совещание главы государства ранее анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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    Анастасия Шейкина
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