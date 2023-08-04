В Кремле отреагировали на задержание в Польше за шпионаж в пользу России

Песков: в Кремле нет данных о задержании в Польше за шпионаж в пользу России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на задержание в Польше гражданина Белоруссии за шпионаж в пользу России. Его слова передает РИА Новости.

«Нет, у нас нет никакой информации на этот счет», — заявил представитель Кремля.

Данные о задержании подозреваемого в работе на разведку России поступили 4 августа. Глава МВД страны Мариуш Качиньский заявил, что гражданин Белоруссии Михаил А. принимал участие в разведке военных объектов и портов, а также вел пропагандистскую деятельность в пользу России.