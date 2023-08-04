Глава МВД Польши заявил о задержании подозреваемого в работе на разведку России

В Польше задержали подозреваемого в работе на разведку России, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД страны, министра-координатора спецслужб Мариуша Каминьского.

«Польские спецслужбы задержали еще одного подозреваемого в участии в российской шпионской сети. Белорус Михаил А. принимал участие в разведке военных объектов и портов, он также вел пропагандистскую деятельность в пользу России», — заявил он, добавив, что задержанного поместили под арест.

Пресс-служба ведомства также уточнила, что ранее по этому делу задержали 15 человек, их всех арестовали по решению суда. Отмечается, что члены сети якобы участвовали в разведке на польской территории военных объектов и объектов критической инфраструктуры, а также в отслеживании и документировании транспортов с военной и гуманитарной помощью для Украины.

В заявлении спецслужбы сказано, что группа также вела подготовку к сходу с рельсов поездов, перевозящих помощь Украине, поджогу объектов и автомобилей, а также избиению людей. Агентство внутренней безопасности продолжает работу по установлению подробностей о деятельности сети, говорится в сообщении.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Польши задержали российского хоккеиста по подозрению в участии в шпионской сети и шпионаже в пользу России. Агентство внутренней безопасности Польши сообщило, что мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

