Обнаружена двойная система с тесно расположенными звездами

arXiv: обнаружена система из тесно расположенных красного и коричневого карлика

Астрофизики Калифорнийского технологического института, Института астрофизики и космических исследований имени Кавли при Массачусетском технологическом институте и Амстердамского университета обнаружили двойную систему с настолько тесно расположенными звездами, что они могли бы полностью поместиться внутри Солнца. Препринт статьи доступен на сайте arXiv.

Две звезды, коричневый и красный карлик, находятся примерно в 457 световых годах от Земли. Система была обозначена как ZTF J2020+5033. Данные Zwicky Transient Facility показали, что две звезды вращаются друг вокруг друга по орбите за 1,9 часа, что является рекордом для системы с коричневым карликом.

Красный карлик относительно мал для звезд своей категории, его радиус — всего 17,6 процента от солнечного, а масса — всего 13,4 процента. Радиус коричневого карлика примерно такой же, как у Юпитера, хотя его масса в 80,1 раза больше, чем у газового гиганта.

Ученые также нашли доказательства того, что двойная система довольно старая и что две звезды, вероятно, когда-то были больше и вращались друг вокруг друга на большем расстоянии. Данные также показали, что две звезды, вероятно, продолжат сближаться. Поскольку у коричневого карлика более высокая поверхностная гравитация, он в конечном итоге начнет красть материал у красного карлика.