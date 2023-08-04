Пассажирка с аллергией на орехи едва выжила из-за отказа стюардессы помочь

Пассажирка United Airlines с аллергией на орехи пожаловалась на авиакомпанию

Пассажирка авиакомпании United Airlines с аллергией на кедровые орехи едва смогла выжить после поданного на борту ужина. Об этом она рассказала в соцсетях, сообщает The Daily Dot.

Уточняется, что Эрин Келли (Erin Kelley) не предупредила членов экипажа о своей болезни, однако заранее проверила, есть ли на упаковке ужина предупреждение об аллергенах. Не увидев ничего опасного, она приступила к еде и вскоре начала задыхаться и покрываться красными пятнами. Келли попросила стюардессу вколоть ей EpiPen для снятия симптомов, но та не знала, что делать, и отказалась.

К счастью, сосед девушки по креслу оказался врачом и помог ей вколоть лекарство. Тем не менее пассажирка все еще чувствовала недомогание. Медик пересадил ее на место стюардессы, чтобы обследовать под хорошим светом и надеть ей кислородную маску. Все это время бортпроводница повторяла, что пассажирам нужно вернуться на свои места, пожаловалась Келли.

Кроме того, член экипажа отказалась дать ей таблетки от аллергии, поскольку для этого нужно разрешение пилота. Он, в свою очередь, находился на перерыве.

В комментариях пользователи были удивлены поведением стюардессы. «Я тоже была стюардессой и точно отдала бы тебе свою кушетку», «Эта бортпроводница точно не на той работе», «Просто безумие, что летный экипаж не может ввести EpiPen», — делились мнением юзеры.

Ранее пилот авиакомпании Turkish Airlines выгнал пассажирку из самолета из-за аллергии на орехи, так как опасался за ее жизнь во время полета.