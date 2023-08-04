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08:43, 4 августа 2023Мир

В США оценили вероятность военного столкновения с Россией

Newsweek: остается риск конфликта между США и поддерживаемыми РФ жителями Нигера

Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Вероятность прямого военного конфликта между Россией и США в Нигере остается низкой, хотя возможны военные столкновения между американскими военными и местными жителями, поддерживаемыми Москвой. Об этом сообщил профессор истории Корнеллского университета Дэвид Силби в интервью изданию Newsweek.

«Риск заключается в случайном столкновении между американскими войсками и поддерживаемыми Россией местными жителями. Кто-то оказывается не в том месте, не в то время, и начинается стрельба. Случайные войны, к сожалению, не такая уж редкость», — сказал он.

В ночь на 27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий. Военный мятеж в Нигере возглавили служащие президентской гвардии под руководством генерала Абдурахмана Чиани. Впоследствии его провозгласили новым главой страны.

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    Глеб Бажуткин
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