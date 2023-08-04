Россиянин из ревности изрезал приятеля и попал под суд

В Тамбове будут судить мужчину, изрезавшего приятеля из ревности

В Тамбове суд рассмотрит дело 43-летнего местного жителя, изрезавшего 34-летнего приятеля из ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 11 июня фигурант пришел в гости к товарищу. Они поссорились из-за чувства ревности к знакомой обвиняемому женщине. Тогда россиянин ударил хозяина дома по лицу, а затем вонзил нож ему в живот. После разборки нападавший стал оказывать раненому другу медицинскую помощь и вызвал скорую помощь.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия») УК РФ. Отмечается, что фигурант признал вину и раскаялся. Сейчас он находится в СИЗО.