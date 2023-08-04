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09:21, 4 августа 2023Из жизни

Очевидцы засняли в Темзе «детеныша Годзиллы» с красным глазом

Очевидцы заметили в Темзе неизвестного монстра с красным глазом

Фото: Sander Crombach / Unsplash

В лондонской Темзе заметили странный объект, похожий на неизвестного монстра с красными глазами. Очевидец заснял темзскую аномалию и опубликовал снимок на Reddit.

Пользователь платформы под ником ApesApesApes выложил собственную фотографию с главной речной артерии Лондона и подписал снимок: «Только что увидел нечто сумасшедшее в Темзе». На изображении из серых речных вод высовывается темный бугристый объект с красноватой точкой, напоминающей глаз.

Комментаторы тут же бросились гадать, что именно могло попасть в объектив фотографа. Многие сразу предположили, что в Темзе обитает некий монстр наподобие лох-несского чудовища. Один из пользователей предположил, что на фотографии «детеныш Годзиллы».

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Более рациональные комментаторы-скептики предположили, что из воды просто показался крупный камень или деревянный столб, которых в Темзе достаточно много. Они также задавали уточняющие вопросы, пытаясь выяснить, двигался ли объект во время съемки или оставался неподвижным, плыл ли он по течению или против него.

Наконец, один знаток предположил, что на изображении «знаменитая темзская анаконда». Городская легенда об анаконде из Темзы родилась летом 2022 года, когда на берегу реки обнаружили змеиную кожу. Странную находку совершил Джейсон Сэнди, один из мудларкеров, археологов-любителей, которые ищут антикварные предметы в речном иле. Он нашел полуразложившуюся змеиную кожу, принадлежавшую крупному удаву возле моста Хаммерсмит. После этого в городе начали ходить слухи об обитающей в Темзе огромной анаконде.

Ранее сообщалось о том, что ученый из Великобритании решил проверить гипотезу о том, может ли лох-несское чудовище быть просто крупным угрем. Он пришел к выводу, что в природе настолько крупные угри просто не встречаются.

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    Антонина Черташ
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