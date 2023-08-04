Названа способная стать хитом для зимнего отдыха россиян страна

АТОР: Таиланд может стать хитом зимнего отдыха сезона 2023-2024 для россиян

Российским туристам назвали страну, способную стать хитом для зимнего отдыха сезона 2023-2024. Как сообщает Telegram-канал Ассоциации туроператоров России (АТОР), Таиланд по спросу может обогнать ОАЭ и Египет.

«Да, цены на отдых выше, чем в ОАЭ и Египте, но и насыщенность отдыха другая», — сообщает АТОР со ссылкой на большинство опрошенных сотрудниками организации турагентов.

Отмечается, что Таиланд в зимнем сезоне будет пользоваться хорошим спросом благодаря конкурентным ценам и широкой полетной программе из разных российских городов.

В АТОР добавили, что туры на зимний сезон на чартерах представлены у туроператоров Anex, Pegas Touristik и Fun&Sun. При этом полетная программа заявлена из 13 городов вылета на Пхукет и в Паттайю.

Ранее в АТОР раскрыли самое дешевое пляжное направление для россиян в августе и сентябре 2023 года. По словам исполнительного директора организации Майи Ломидзе, наиболее бюджетный отдых получится организовать в Крыму.

