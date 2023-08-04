69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
11:04, 4 августа 202369-я параллель

В российской Арктике запланировали уникальную экспедицию

В августе стартует первая за 40 лет годовая экспедиция по очистке Арктики

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Уникальная годовая экспедиция по очистке Арктики «Чистая Арктика — Восток 77» стартует в августе 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняет агентство, подобных научных мероприятий на территории Арктики не проводилось последние 40 лет. В ходе экспедиции ученые и волонтеры запланировали очистить многие квадратные километры северных территорий от накопленного за советские годы мусора, а также изучить количество микропластика в почве и водах.

«Экспедиция (...) призвана изучить состояния тундр и многолетнемерзлых грунтов, составить карты промышленного наследия СССР и современной транспортной инфраструктуры, исследовать микропластик в северных водоемах и территориях будущих карбоновых полигонов и многое другое», — сообщили организаторы.

Ранее президент России Владимир Путин поручил изучить проблемы, которые возникают у волонтеров во время сбора и утилизации отходов в российской Арктике.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    В России высказались о переговорах США и Украины по гарантиям безопасности

    Найденные на пляже на Алтае опасные для людей опарыши попали на видео

    Лавров высказался об усилиях по достижению мира на Украине

    Российская пловчиха-рекордсменка высказалась о выступлении в нейтральном статусе

    В Москве установлен рекорд по числу арестованных за госизмену

    В российской Арктике запланировали уникальную экспедицию

    Обнаружена двойная система с тесно расположенными звездами

    Кремль опубликовал заявление Путина и лидеров Африки по Украине

    Названы самые необычные имена новорожденных в Москве в 2023 году

    Китайцы построят жилье в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости