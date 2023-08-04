В российской Арктике запланировали уникальную экспедицию

В августе стартует первая за 40 лет годовая экспедиция по очистке Арктики

Уникальная годовая экспедиция по очистке Арктики «Чистая Арктика — Восток 77» стартует в августе 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняет агентство, подобных научных мероприятий на территории Арктики не проводилось последние 40 лет. В ходе экспедиции ученые и волонтеры запланировали очистить многие квадратные километры северных территорий от накопленного за советские годы мусора, а также изучить количество микропластика в почве и водах.

«Экспедиция (...) призвана изучить состояния тундр и многолетнемерзлых грунтов, составить карты промышленного наследия СССР и современной транспортной инфраструктуры, исследовать микропластик в северных водоемах и территориях будущих карбоновых полигонов и многое другое», — сообщили организаторы.

Ранее президент России Владимир Путин поручил изучить проблемы, которые возникают у волонтеров во время сбора и утилизации отходов в российской Арктике.