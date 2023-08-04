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11:30, 4 августа 2023Россия

В порту Новороссийска сняли запрет на движение судов после атаки ВСУ

В КТК сообщили о снятии запрета на движение судов в порту Новороссийска

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Запрет на движение судов в порту Новороссийск снят после атаки на военно-морскую базу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сейчас «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) начал отводить загруженный танкер и ставить под загрузку следующий. Об этом сообщили в КТК, передает ТАСС.

«В 10:39 (по московскому времени) был снят запрет на движение судов в порту Новороссийск. <...> На ВПУ-2 продолжает осуществляться погрузка танкера», — пояснили представители КТК.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что российские военные отразили атаку двух надводных беспилотников в Новороссийске. По его информации, в результате происшествия никто не пострадал.

4 августа со стороны Украины была предпринята попытка атаки военно-морской базы Новороссийска. В Минобороны России пояснили, что противник намеревался атаковать объект морскими безэкипажными катерами — их уничтожили из штатного вооружения российских кораблей.

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    Анна Щербакова
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