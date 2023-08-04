Welt: Берлин затянул отправку Киеву обещанного оружия

Берлин затянул отправку Киеву обещанного оружия. Об этом сообщает Welt со ссылкой на еженедельно обновляемый список Минобороны Германии.

По данным издания, после визита в мае в Германию президента Украины Владимира Зеленского в анонсированный крупный пакет помощи был добавлено лишь десять из 110 обещанных танков Leopard 1. Отмечается, что немецкая сторона о сих пор не отправил на Украину 20 БМП Marder, четыре комплекса ПРО IRIS-T и 12 стартовых установок.

Ранее стало известно, что Вашингтон планирует начать передавать американские танки Abrams Украине в сентябре текущего года. Уточняется, что американское руководство намерено в августе отправить часть техники в Германию для модернизации. После этого, по данным издания, первая партия танков будет передана украинской армии.