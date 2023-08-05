В Госдуме призвали полностью заблокировать порты Украины

Зампред ГД Чепа заявил о необходимости полностью заблокировать порты Украины

Предотвратить атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) можно при помощи полной блокировки портов черноморского побережья Украины, считает зампред комитета Госдумы (ГД) по международным делам Алексей Чепа. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Это террористическая угроза. С террористической угрозой надо соответствующим образом бороться», — подчеркнул Чепа.

По его мнению, также необходимо усилить контроль за иностранными кораблями, с бортов которых могут производиться удары надводными или подводными беспилотниками. При этом следует предупредить все страны, что атаки с обстреливающих кораблей будут признаны террористическими.

В конце июля Минобороны России объявило ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря временно опасными для судоходства. В ведомстве пояснили, что с 00:00 по московскому времени 20 июля все корабли, которые следуют в украинские порты, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов. В связи с этим страны, под чьими флагами будут двигаться данные суда, будут считаться вовлеченными в украинский конфликт.