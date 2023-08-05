Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:39, 5 августа 2023Россия

В российских городах отведут специальные зоны для полетов БПЛА

Замглавы Минтранса Чалик: в населенных пунктах будут специальные зоны для БПЛА

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В российских населенных пунктах отведут специальные зоны, в которых будут разрешены полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил Минтранса Игорь Чалик, его цитирует РИА Новости.

На территории этих зон будет разрешены полеты любительских дронов, уточнил Чалик. Участки для этих целей министерство будет выделять при обращении местных властей, отметил он.

По словам Чалика ,с 1 сентября 2024-го года в России будет упрощено использование БПЛА. Речь идет о любительских дронах и беспилотниках сельскохозяйственного назначения, заключил замглавы Минтранса.

Ранее в Росавиации сообщили, что для обеспечения каждого зарегистрированного в России беспилотника оператором необходимо 100 тысяч человек. Более точное количество будет определено по результатам дополнительных исследований, добавили там.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    В Саудовской Аравии начались переговоры по Украине

    Терапевт предупредила об опасности избытка витамина D

    В России оценили идею разрешить женщинам в декрете работать дистанционно

    В российских городах отведут специальные зоны для полетов БПЛА

    Кортеж экс-кандидата в президенты Турции попал в аварию

    Жители Подмосковья пожаловались на массовое нашествие крыс

    В ООН прокомментировали атаку украинского дрона на российский танкер

    В России оценили потребность в операторах дронов

    Бросившего гранату в машину возле «Москва-Сити» заключили в СИЗО

    В Молдавии оценили перспективы начала переговоров о вступлении в ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости