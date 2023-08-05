В российских городах отведут специальные зоны для полетов БПЛА

Замглавы Минтранса Чалик: в населенных пунктах будут специальные зоны для БПЛА

В российских населенных пунктах отведут специальные зоны, в которых будут разрешены полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил Минтранса Игорь Чалик, его цитирует РИА Новости.

На территории этих зон будет разрешены полеты любительских дронов, уточнил Чалик. Участки для этих целей министерство будет выделять при обращении местных властей, отметил он.

По словам Чалика ,с 1 сентября 2024-го года в России будет упрощено использование БПЛА. Речь идет о любительских дронах и беспилотниках сельскохозяйственного назначения, заключил замглавы Минтранса.

Ранее в Росавиации сообщили, что для обеспечения каждого зарегистрированного в России беспилотника оператором необходимо 100 тысяч человек. Более точное количество будет определено по результатам дополнительных исследований, добавили там.