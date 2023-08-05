В России оценили потребность в операторах дронов

В Росавиации сообщили, что России требуется около ста тысяч операторов дронов

России требуется около ста тысяч операторов беспилотников. Об этом сообщил журналистам замруководителя Росавиации Андрей Добряков, его цитирует ТАСС.

Добряков назвал беспилотную авиацию совершенно новым сектором экономики и сообщил, что в стране уже зарегистрировано более ста тысяч дронов. Потребность в операторах беспилотников рассчитана из соотношения один к одному, отметил он.

Озвученная цифра не окончательная, для определения точной потребности в операторах планируется провести исследования, добавил замглавы Росавиации.

Ранее в «Ростехе» заявили о намерении кратно увеличить производство беспилотников. С этой целью подконтрольные госкорпорации предприятия расширят производственные линии.