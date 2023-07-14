В «Ростехе» анонсировали кратное увеличение выпуска дронов

«Ростех»: новый кластер «Калашникова» увеличит выпуск разведывательных дронов

Создаваемый кластер входящего в госкорпорацию «Ростех» концерна «Калашников» нарастит производство разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Увеличение выпуска дронов анонсировал индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев в интервью ТАСС.

«Мы расширяемся по тем направлениям, где спрос вырос кратно и текущих мощностей недостаточно. Например, "Калашников" создает дивизион специальных машин. Эта структура кратно увеличит производство разведывательных беспилотников и барражирующих боеприпасов. Те же "Ланцеты" сегодня очень нужны, за время СВО они не раз доказали эффективность. Недаром в зарубежных СМИ их называют самым массовым убийцей техники ВСУ», — сказал он.

Оздоев добавил, что кроме дронов дивизион будет выпускать наземные средства для их запуска, мобильные пункты управления из состава комплексов для корректировки высокоточных боеприпасов, контрольно-проверочные машины, а также средства обслуживания техники специального назначения.

В июне Reuters сообщало, что дешевые российские дроны представляют угрозу для войск и техники Вооруженных сил Украины. Беспилотники поражают цели, стоимость которых во много раз превышает цену дронов-камикадзе.

В мае президент «Калашникова» Алан Лушников рассказал, что концерн работает над созданием нового барражирующего боеприпаса.