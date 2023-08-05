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14:07, 5 августа 2023Спорт

Хорватский игрок стал самым дорогим защитником в истории футбола

Sky Sports: хорват Йошко Гвардиол стал самым дорогим защитником в истории

Фото: Heiko Becker / Reuters

Хорватский игрок Йошко Гвардиол перешел в «Манчестер Сити», став тем самым самым дорогим защитником в истории футбола. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, английский клуб заплатил «РБ Лейпциг» 90 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан на пять лет.

Ранее самым дорогим защитником был Харри Магуайр, трансфер которого из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед» стоил 87 миллионов евро.

Гвардиол выступал за «Лейпциг» с 2021 года, куда перешел из загребского «Динамо». Вместе с командой он стал двукратным обладателем Кубка Германии. В составе сборной Хорватии защитник стал бронзовым призером чемпионата мира-2022.

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    Дарья Коршунова
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