Хорватский игрок стал самым дорогим защитником в истории футбола

Sky Sports: хорват Йошко Гвардиол стал самым дорогим защитником в истории

Хорватский игрок Йошко Гвардиол перешел в «Манчестер Сити», став тем самым самым дорогим защитником в истории футбола. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, английский клуб заплатил «РБ Лейпциг» 90 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан на пять лет.

Ранее самым дорогим защитником был Харри Магуайр, трансфер которого из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед» стоил 87 миллионов евро.

Гвардиол выступал за «Лейпциг» с 2021 года, куда перешел из загребского «Динамо». Вместе с командой он стал двукратным обладателем Кубка Германии. В составе сборной Хорватии защитник стал бронзовым призером чемпионата мира-2022.