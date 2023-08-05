Франция отказалась выводить военных из Нигера

Глава МИД Франции Колонна: Париж пока не планирует выводить военных из Нигера

Франция пока не планирует выводить военных из Нигера, в котором произошел государственный переворот. Об отказе заявила глава французского МИД Катрин Колонна, сообщает Franceinfo.

«Возможный отъезд французских солдат, находящихся в Нигере, также не стоит на повестке дня. Все усилия международного сообщества направлены на то, чтобы заставить хунту отказаться от своей опасной авантюры, наносящей ущерб Нигеру и региону», — отметила дипломат.

Она напомнила, что военные находятся там «по запросу законных властей страны, на основании подписанных с законными властями этой страны соглашений о помощи в борьбе с терроризмом».

Ранее мятежники в Нигере расторгли некоторые соглашения о военном сотрудничестве с Францией, что может кардинально изменить борьбу с исламистскими повстанцами в регионе. Отмечается, Франция имеет до 1,5 тысячи военнослужащих в Нигере.