Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:55, 5 августа 2023Мир

Франция отказалась выводить военных из Нигера

Глава МИД Франции Колонна: Париж пока не планирует выводить военных из Нигера

Фото: Thierry Gouegnon / Reuters

Франция пока не планирует выводить военных из Нигера, в котором произошел государственный переворот. Об отказе заявила глава французского МИД Катрин Колонна, сообщает Franceinfo.

«Возможный отъезд французских солдат, находящихся в Нигере, также не стоит на повестке дня. Все усилия международного сообщества направлены на то, чтобы заставить хунту отказаться от своей опасной авантюры, наносящей ущерб Нигеру и региону», — отметила дипломат.

Она напомнила, что военные находятся там «по запросу законных властей страны, на основании подписанных с законными властями этой страны соглашений о помощи в борьбе с терроризмом».

Ранее мятежники в Нигере расторгли некоторые соглашения о военном сотрудничестве с Францией, что может кардинально изменить борьбу с исламистскими повстанцами в регионе. Отмечается, Франция имеет до 1,5 тысячи военнослужащих в Нигере.

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости

    В России прокомментировали инцидент с гражданами Китая на границе

    Воры проникли в берлинскую квартиру фронтмена Rammstein

    Бывший советник Пентагона заявил о превращении Украины в кладбище

    Франция отказалась выводить военных из Нигера

    Стало известно об опасности аномальной жары для курящих людей

    Государство на побережье Африки предложило установить безвизовый режим с Россией

    Губернатор Севастополя сообщил о сбитом беспилотнике близ города

    Украина предупредила о военной угрозе в акватории российских портов

    Двое рабочих сорвались в шахту лифта в Москве

    Российский самолет выкатился за полосу при посадке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости