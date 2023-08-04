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08:47, 4 августа 2023Мир

Мятежники Нигера отозвали соглашения о военном сотрудничестве с Францией

Мятежники Нигера расторгли соглашения о военном сотрудничестве с Францией

Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Нигерийские мятежники расторгли некоторые соглашения о военном сотрудничестве с Францией, что может кардинально изменить борьбу с исламистскими повстанцами в регионе. Об этом сообщает Reuters.

Решение об отзыве пяти военных сделок с Францией, заключенных в период с 1977 по 2020 год, было зачитано по национальному телевидению представителем хунты Амаду Абдраманом. Он добавил, что во Францию будет направлено дипломатическое уведомление, ответа от Парижа не последовало.

Отмечается, Франция имеет до 1,5 тысячи военнослужащих в Нигере, помогая бороться с повстанцами группировок, которые дестабилизировали регион Сахеля в Западной Африке.

Мятежники, захватившие власть в Нигере, лишили полномочий четырех послов страны за рубежом. Полномочия отозваны у дипломатов во Франции, Нигерии, Того и США.

В ночь на 27 июля военные объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий. Евросоюз в связи с мятежом приостановил финансовую поддержку страны.

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    Семен Александров
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