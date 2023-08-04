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05:00, 4 августа 2023Мир

Нигерийские мятежники лишили полномочий четырех послов страны

Мятежники в Нигере отозвали полномочия послов Франции, Нигерии, Того и США

Фото: Reuters

Мятежники, захватившие власть в Нигере, лишили полномочий четырех послов страны за рубежом. Об этом сообщает France24.

Полномочия отозваны у дипломатов во Франции, Нигерии, Того и США.

Ранее свергнутый президент Нигера Мохамед Базум обратился к США и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране.

В ночь на 27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий. Военный мятеж в Нигере возглавили служащие президентской гвардии под руководством генерала Абдурахмана Чиани, которого впоследствии провозгласили новым главой страны.

Одними из первых мер новых властей стали введение комендантского часа, приостановка действия местной конституции и запрет любой политической активности среди партий. Евросоюз в связи с мятежом приостановил финансовую поддержку страны.

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    Марина Совина
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