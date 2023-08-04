Нигерийские мятежники лишили полномочий четырех послов страны
Мятежники, захватившие власть в Нигере, лишили полномочий четырех послов страны за рубежом. Об этом сообщает France24.
Полномочия отозваны у дипломатов во Франции, Нигерии, Того и США.
Ранее свергнутый президент Нигера Мохамед Базум обратился к США и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране.
В ночь на 27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий. Военный мятеж в Нигере возглавили служащие президентской гвардии под руководством генерала Абдурахмана Чиани, которого впоследствии провозгласили новым главой страны.
Одними из первых мер новых властей стали введение комендантского часа, приостановка действия местной конституции и запрет любой политической активности среди партий. Евросоюз в связи с мятежом приостановил финансовую поддержку страны.