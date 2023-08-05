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12:06, 5 августа 2023Мир

Бывший президент Польши рассказал о грядущем дне свободы для Белоруссии

Экс-президент Польши Валенса рассказал о грядущем дне свободы для Белоруссии

Фото: Bartosz Banka / Agencja Gazeta / Reuters

Бывший президент Польши Лех Валенса обратился к гражданам Белоруссии и заявил, что, несмотря на многочисленные страдания населения, их скоро будет ждать свобода, справедливость и мир. Обращение политика опубликовал правозащитный центр «Весна».

«Нам довелось жить, когда меняются эпохи. Люди борются за эту новую эпоху, но старая защищает себя. Многие люди сегодня страдают в тюрьмах и разными другими способами», — сказал Валенса. Он отметил, что в свое время тоже прошел через подобное, сражаясь за мир и свободу.

Политик также призвал граждан Белоруссии «выдержать еще немного», поскольку «мир будет замечать приверженность населения все больше и больше». Валенса добавил, что миру нужны такие примеры, как тот, который показало население страны.

Заявление экс-президента Польши было опубликовано 4 августа, в День солидарности с гражданским обществом Белоруссии.

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    Мария Грушко
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