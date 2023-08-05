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02:14, 5 августа 2023Мир

ФРГ поставила Украине разведывательные бепилотники и машины для разминирования

ФРГ поставила Украине две машины для разминирования и три разведывательных БПЛА
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Берлин за минувшую неделю поставил Киеву машины для разминирования и разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на список военной помощи.

Согласно информации, ФРГ предоставила Вооруженным силам Украины (ВСУ) две бронированные машины Wisent 1, используемые для разминирования территории, три разведывательных БПЛА Vector, а также девять машин пограничной службы. Кроме того, немецкая сторона поставила Киеву пять автоматизированных систем разведки SurveilSPIRE, 11 противоминных плугов для танков Т-72, а также пять мобильных антенно-башенных комплексов.

Кроме военной помощи, в Германии пообещали предоставить Украине в 2023 году гуманитарную помощь на 381 миллион евро.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок назвала поддержку Украины восстановительным наступлением, сравнив контрнаступление ВСУ с восстановлением страны.

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    Марина Совина
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