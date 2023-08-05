Кортеж экс-кандидата в президенты Турции попал в аварию

TGRT Haber: кортеж экс-кандидата в президенты Турции Кылычдароглу попал в аварию

Кортеж экс-кандидата на пост президента Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу попал в аварию в провинции Эрзинджан. Об этом сообщает телеканал TGRT Haber.

В ДТП попали семь автомобилей, пострадали по меньшей мере четыре человека, в том числе два журналиста. Некоторые из раненых были доставлены на машине скорой помощи в учебно-исследовательскую больницу Менгучек Гази. Машины, в которой находился Кылычдароглу, не было среди попавших в аварию.

Ранее кандидат в президенты от Республиканской партии и губернатор Флориды Рон Десантис попал в автомобильную аварию в штате Теннесси, когда ехал на мероприятие в Чаттануге. Пресс-секретарь политика Брайан Гриффин отметил, что Десантис и его команда не пострадали.