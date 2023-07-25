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16:42, 25 июля 2023Мир

Кандидат в президенты США попал в аварию

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Десантис попал в аварию
Рон Десантис

Рон Десантис. Фото: Jonathan Drake / Reuters

Кандидат в президенты от Республиканской партии и губернатор Флориды Рон Десантис попал в автомобильную аварию в штате Теннесси. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на пресс-секретаря политика Брайана Гриффина.

«Сегодня утром губернатор попал в автомобильную аварию, когда ехал на мероприятие в Чаттануге (...). Он и его команда не пострадали», — заявил пресс-секретарь.

Ранее Десантис пообещал усилить давление на Россию в случае победы на выборах. По словам политика, он планирует стать более агрессивным, в частности, в вопросах экспорта.

«Мы собираемся действовать гораздо более агрессивно в отношении сектора энергетики и экспорта, поскольку я считаю, что это было спасательным кругом для [президента России] Владимира Путина», — пояснил Десантис.

Он подчеркнул, что будет стремиться к тому, чтобы в этих сферах европейские страны зависели не от Москвы, а от Вашингтона.

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    Виктория Кондратьева
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