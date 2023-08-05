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15:51, 5 августа 2023Наука и техника

Израиль заказал десятки тысяч снарядов взамен изъятых США для Украины

Израиль заказал десятки тысяч артснарядов M107-A3 взамен изъятых США для Украины

Фото: Mussa Qawasma / Reuters

Израиль взамен ранее изъятых США заказал у компании Elbit Systems десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов M107-A3 на общую сумму 60 миллионов долларов. Об этом сообщает Defense News.

Издание со ссылкой на газету The New York Times утверждает, что заключение соглашения последовало вслед за тем, как США решили передать Украине 300 тысяч находившихся на хранении в Израиле снарядов. В Иерусалиме необходимость в закупках новых снарядов объясняют напряженностью на северной границе страны. Поставка M107-A3 ожидается в 2024 году.

В июне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью газете The Wall Street Journal объяснил отказ передавать Киеву систему противовоздушной обороны Iron Dome («Железный купол») опасениями, что она попадет в Иран.

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    Иван Потапов
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