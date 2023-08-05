В молдавских школах предложили провести урок евроинтеграции вместо урока мира

В Молдавии хотят заменить урок мира на урок евроинтеграции в школах 1 сентября

Первого сентября в молдавских школах вместо традиционного урока мира ученикам могут провести занятие, посвященное европейской интеграции. Об этом сообщил министр образования республики Дан Перчун, передает РИА Новости.

По его словам, такая тема была предложена в ходе встречи с коллегами из управления общего образования. «Учитывая, что мы получили статус кандидата, у нас есть определенные ожидания в евроинтеграционных процессах, мы считаем целесообразным обратиться к этой теме 1 сентября», — подчеркнул министр.

Он уточнил, что к середине августа будет разработан план мероприятий на соответствующую тематику, которые пройдут в учебных заведения республики.

Ранее министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил, что переговоры о вступлении страны в Евросоюз не начнутся раньше следующего года. Он сообщил, что сначала необходимо получить соответствующие рекомендации от Еврокомиссии (ЕК).