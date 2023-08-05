В МИД России упрекнули Японию в потере самостоятельности во внешней политике

Захарова указала, что Япония движется к окончательной утрате самостоятельности

Япония, публикуя ежегодный доклад Миниобороны, так называемую «Белую книгу», лишь помогает западным странам и движется к окончательной потере самостоятельности во внешней политике. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ее комментарий появился на официальном сайте дипведомства.

По мнению Захаровой, в «Белой книге» многие заявления японской стороны сводятся к абсурду. В том числе это касается данных о том, напомнила дипломат, что Россию представляют как угрозу всей Европе, причем «непосредственную и самую серьезную».

«Подоплека подобных претензий к России хорошо известна. Администрация движется к окончательной утрате самостоятельности во внешней политике», — утверждает Захарова.

Помимо этого, добавила российский дипломат, позиционирование Москвы уже как военной угрозы со стороны Токио «выглядит особенно лицемерно». Захарова объяснила, что власти Японии «старательно замалчивают историческую правду» — что 80 лет назад милитаристская Япония оказалась в сговоре с гитлеровской Германией, которая, в свою очередь, «заняла практически весь европейский континент». При этом очевидно, как сказала Захарова, что тогда Токио не беспокоилось за судьбу проживавших в Европе народов.

В заключение Захарова заметила, что сегодня Япония «не способна объективно и непредвзято оценивать происходящие на мировой арене процессы». Токио, по ее мнению, может лишь «ограничиваться ретрансляцией избитого набора лживых клише».

О том, что Япония представила Россию как угрозу безопасности Европы, стало известно 28 июля. В докладе оборонного ведомства было сказано, что Россия проявила «агрессию» на Украине, и сейчас это сказывается на мировом порядке. В связи с этим заключалось, что Москва стала угрозой не только для Киева, но уже и для всей Европы.