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09:09, 28 июля 2023Мир

Япония назвала Россию угрозой безопасности Европы

Минобороны Японии представило Россию как угрозу для безопасности Европы

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ежегодном докладе Министерство обороны Японии указало на то, что Россия стала «единственной и непосредственной угрозой» для безопасности Европы. Подобное обозначение впервые упомянуто в так называемой «Белой книге».

Утверждается, что беспокойство Токио вызывает «внешняя деятельность России, ее военные тенденции и стратегическое взаимодействие с Китаем». Помимо этого, настораживает возрастающая активность Москвы на Курильских островах. В Минобороны недовольны размещением российской военной техники на островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, которые Токио называет своими «северными территориями».

В докладе оборонного ведомства также говорится, что Россия проявила «агрессию» на Украине, что сейчас в целом сказывается на мировом порядке. В связи с этим заключается, что Москва стала угрозой не только для Киева, но уже и для всей Европы.

Ранее стало известно, что Япония захотела поставлять военным Украины системы опознавания боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида. Помимо этого, он также рассказал о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Литве.

Япония высказалась против российской спецоперации на Украине. Вместе с западными партнерами Токио продолжает вводить санкции против Москвы.

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    Варвара Кошечкина
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