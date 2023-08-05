Бывший советник Пентагона Макгрегор заявил о превращении Украины в кладбище

Украинские военные с начала конфликта с Россией потеряли более 400 тысяч солдат. При этом НАТО продолжает подталкивать войска идти дальше и превращать республику в кладбище. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Джексону Хинклу. Запись их разговора появились на YouTube.

Он объяснил, что владеет кадрами недавней воздушной съемки Украины. На этих снимках видно около 123 тысяч новых захоронений, сказал бывший советник главы Пентагона. «Мы превратили Украину в кладбище. Украинская армия превратилась в пушечное мясо», — заявил Макгрегор.

По словам полковника, контрнаступление ВСУ — это масштабный провал, и прежде всего для властей Киева. В продолжение беседы Макгрегор обвинил Запад и НАТО в том, что они заставляют украинцев вести боевые действия в условиях, схожих с теми, что были в период Второй мировой войны. Он счел, что все это и привело к большому числу потерь на фронте.

«И мы говорим им: выходите, начинайте эту атаку, захватите несколько километров местности, это покажет НАТО и нашим донорам, что вы еще живы», — добавил Макгрегор. При этом он сказал, что подобная мотивация западных союзников для Украины бессмысленна. «Люди в Вашингтоне и в столицах стран НАТО бесчеловечны», — заключил полковник.

Ранее бывший советник главы Пентагона утверждал, что желание НАТО спровоцировать украинский кризис привело к бедственным последствиям для Украины. По словам отставного военного, если западные страны будут отказываться от завершения конфликта, то России «ничего не останется, кроме уже как пройтись маршем по главным улицам Киева».