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05:14, 5 августа 2023Мир

В России опровергли утверждения о попытках затягивать СВО до выборов в США

Посол Антонов опроверг утверждения о попытках РФ затягивать СВО до выборов в США
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Ministry of Foreign Affairs of Russia / Globallookpress.com

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов опроверг утверждения западных средств массовой информации о том, что Москва пытается затягивать специальную военную операцию (СВО) до выборов в США. Его слова приводятся в Telegram-канале дипмиссии.

«Наши действия не зависят от внутриполитических раскладов в Соединенных Штатах. У СВО четкие цели и задачи. Мы будем реализовывать их до полного достижения», — подчеркнул дипломат.

Антонов призвал Запад и в первую очередь США отказаться от спекуляций и сосредоточиться на осознании бесперспективности поддержки Украины и президента Владимира Зеленского, а также избавиться от иллюзий о стратегическом поражении России.

Посол также посоветовал западным странам не передавать Киеву истребители F-16, которые могут оснащаться для доставки ядерного оружия, поскольку это может спровоцировать эскалацию ядерных рисков.

Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу CNN опроверг данные Минобороны Великобритании о продвижении контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, успехи украинских солдат преувеличены.

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    Марина Совина
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