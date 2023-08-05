В России опровергли утверждения о попытках затягивать СВО до выборов в США

Посол Антонов опроверг утверждения о попытках РФ затягивать СВО до выборов в США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов опроверг утверждения западных средств массовой информации о том, что Москва пытается затягивать специальную военную операцию (СВО) до выборов в США. Его слова приводятся в Telegram-канале дипмиссии.

«Наши действия не зависят от внутриполитических раскладов в Соединенных Штатах. У СВО четкие цели и задачи. Мы будем реализовывать их до полного достижения», — подчеркнул дипломат.

Антонов призвал Запад и в первую очередь США отказаться от спекуляций и сосредоточиться на осознании бесперспективности поддержки Украины и президента Владимира Зеленского, а также избавиться от иллюзий о стратегическом поражении России.

Посол также посоветовал западным странам не передавать Киеву истребители F-16, которые могут оснащаться для доставки ядерного оружия, поскольку это может спровоцировать эскалацию ядерных рисков.

Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу CNN опроверг данные Минобороны Великобритании о продвижении контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, успехи украинских солдат преувеличены.

