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17:57, 5 августа 2023Мир

Турция и Украина обсудили шаги для восстановления зерновой сделки

Главы МИД Турции и Украины обсудили шаги для восстановления зерновой сделки

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Главы МИД Турции и Украины Хакан Фидан и Дмитрий Кулеба провели телефонные переговоры. Об этом сообщает ТАСС.

Руководители внешнеполитических ведомств обсудили в том числе шаги для восстановления зерновой сделки.

«В ходе беседы обсуждались шаги, которые могут быть предприняты для восстановления черноморской зерновой инициативы», — рассказал источник агентства.

Ранее зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что пока условия России не будут выполнены, зерновая сделка возобновлена не будет. «Если у Турции получится реализовать условия в пользу России, то будет хорошо», — сказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 июля объявил о прекращении участия страны в зерновой сделке. По его словам, касающаяся России в этой черноморской договоренности часть не выполнена до сих пор, в связи с чем ее действие прекращается.

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