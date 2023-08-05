Бросившего гранату в машину возле «Москва-Сити» заключили в СИЗО

Мужчину, бросившего гранату в машину возле «Москва-Сити», заключили под стражу

Мужчину, бросившего гранату в машину возле делового центра «Москва-Сити», заключили под стражу, сообщает столичная прокуратура.

33-летнего подозреваемого решением суда отправили в СИЗО, срок заключения при этом не уточняется. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия.

«Злоумышленник, находясь в 1-м Красногвардейском проезде, угрожал 30-летнему мужчине за рулем иномарки предметом, похожим на пистолет, а затем сел в автомобиль. Мужчина, воспринял угрозы реально и вышел из машины. Обвиняемый пересел на водительское сидение, попытался запустить двигатель, но после неудачной попытки вышел из автомобиля и бросил, предположительно, страйкбольную гранату в салон», — описывает прокуратура инцидент.

Происшествие случилось 3 августа. Подозреваемый скрылся, но позднее его задержали. Очевидцы сняли на видео момент броска гранаты в машину.

