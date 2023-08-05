В Словении заявили о самом страшном бедствии в истории

Премьер Голоб: Словения пережила страшнейшее стихийное бедствие в истории

Словения пережила самое страшное стихийное бедствие в истории. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Голоб, передает Associated Press.

Во время разрушительных наводнений 3 и 4 августа в Словении были уничтожены дороги, мосты и здания. Тысячи местных жителей вынуждено эвакуировались из своих домов, многих пришлось спасать с помощью вертолетов и лодок. Для помощи гражданам к экстренным службам подключилась армия.

По словам Голоба, две трети территории страны оказались в зоне бедствия. Стихия причинила ущерб на 550 миллионов долларов (52,66 миллиарда рублей). Особенно сильно непогода ударила по дорожной и энергетической инфраструктурам. Наводнения произошли после проливных дождей, который спровоцировали резкое поднятие уровня воды в реках. Согласно данным метеорологической службы Словении, месячная норма осадков была достигнута менее чем за сутки.

Ранее китайские города оказались затоплены из-за тайфуна «Доксури». С 29 июля по 2 августа в Пекине выпало 744,8 миллиметра осадков. Обрушившиеся на страну ливни стали сильнейшими за последние 140 лет.

