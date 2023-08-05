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20:53, 5 августа 2023Бывший СССР

Российский разведчик рассказал о «выкуривании» ВСУ на купянском направлении

Разведчик РФ «Горец» заявил о «выкуривании» ВСУ на купянском направлении

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Российские войска теснят солдат Вооруженных сил Украины и «выкуривают» их с позиций огнем артиллерии и минометов. Об этом рассказал РИА Новости российский разведчик с позывным «Горец».

По его словам, в ходе освобождения населенного пункта Новоселовское российские войска также установили контроль над 11 украинскими опорными пунктами.

При этом ВСУ потеряли более ста человек, отметил военнослужащий.

Об освобождении Новоселовского в Луганской народной республике 5 августа сообщило Минобороны России. В продвижении на купянском направлении участвовали военнослужащие Западной группировки российских войск в зоне проведения специальной военной операции.

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    Алан Босиков
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