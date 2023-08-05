На улицы немецкого города вывели снегоуборочную технику

Снегоуборочную технику вывели на улицы немецкого города Ройтлинген после града

В немецком городе Ройтлинген выпало 30 сантиметров града. Из-за этого коммунальным службам пришлось применить снегоуборочную технику. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Как отмечает издание, днем 4 августа гроза второго уровня опасности накрыла центр города в Баден-Вюртемберге слоем града высотой в 30 сантиметров. Из-за быстро тающего льда потоки воды с листвой забили ливневую канализацию. В результате было затоплено несколько подземных автостоянок и подвалов, а близлежащая река ненадолго вышла из своих берегов.

Для уборки льда в центр города были стянуты 250 сотрудников добровольной пожарной службы и снегоуборочные машины.

Ранее сообщалось, что из-за града в Апшеронском районе Кубани пострадало 236 домов. Эпицентр пришелся на село Черниговское. 4 августа комиссии начали работу по оценке причиненного ущерба.

Ранее климатолог назвал причину подобных стихийных бедствий, отметив, что из-за изменения климата в России будут происходить более сильные явления. Смерчи, крупный град, мощные ливни и ураганы характерны для очень теплого времени года и являются типичными проявлениями конвекции атмосферы.