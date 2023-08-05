Туркменская авиакомпания продлила приостановку полетов в Москву

Авиакомпания «Туркменистан» продлила приостановку полетов в Москву до 28 октября

Авиакомпания «Туркменистан» продлила временную остановку полетов из Ашхабада в Москву до 28 октября. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Начиная с 1 августа 2023 года, все рейсы авиакомпании, осуществляющие полеты по направлению Ашхабад — Москва — Ашхабад, приостановлены и выполняются лишь по маршруту Ашхабад — Казань — Ашхабад. Пассажирам с билетами Москва — Ашхабад необходимо самостоятельно прибыть в город Казань за три часа до вылета, указывает пресс-служба компании.

Туристам, которые ранее купили билеты Ашхабад — Москва — Ашхабад, предлагают бесплатно переоформить их на рейс Ашхабад — Казань — Ашхабад. Кроме того, пассажиры могут вернуть средства за оформленные билеты в полной мере.

Авиакомпания впервые заявила о приостановке полетов 1 августа. Мера должна была действовать неделю. Тогда организация объяснила, что такие меры были приняты в связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов.