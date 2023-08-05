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04:04, 5 августа 2023Наука и техника

Скорость нанесения ударов российскими ракетами увеличится

РИА Новости: скорость нанесения ударов ракетами РФ вырастет за счет систем связи

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Скорость нанесения ударов российскими подвижными комплексами вырастет за счет новых систем связи, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что для военных разработаны коротковолновые линии связи, которые позволят ускорить загрузку полетных заданий в комплексы различного назначения, объем передачи данных за единицу времени станет больше.

«Это ускорит реагирование войск на действия противника и позволит более оперативно наносить удары по выявленным целям или реагировать на складывающуюся обстановку на театре военных действий», — пояснил источник.

Ведущий российский специалист в области беспилотной авиации Денис Федутинов отметил, что коротковолновая связь дублирует спутниковые и кабельные линии связи. Она актуальна в том числе для ракетных комплексов, где необходимо быстро получить цель, нанести удар и сменить позицию.

Ранее ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что Россия достигла большого прогресса в совершенствовании Военно-морского флота (ВМФ). Несмотря на участие страны в спецоперации на Украине, программа военного кораблестроения действует.

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    Марина Совина
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