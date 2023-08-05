Сухопутный коридор в Крым обеспечили мобильной связью

«+7Телеком»: сухопутный коридор в Крым обеспечен мобильной связью

Российский оператор «+7Телеком» обеспечил мобильной связью весь северный сухопутный коридор в Крым, пролегающий через ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

По данным оператора, протяженность коридора составляет более 350 километров. В эфир выведены базовые станции в Новоазовске вдоль трассы в направлении Таганрога, в селе Безыменное, в поселениях Камышеватое и Агробаза и селе Лебединское в Новоазовском районе.

Утверждается также, что в новой сети работает большинство российских операторов, в том числе большая четверка. В «+7Телеком» заключили, что это «долгожданное событие», так как теперь связью будут обеспечены все, «кто направляется в Крым или возвращается с отдыха».

Ранее также стало известно, что движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. Ночью, как отмечалось, со стороны Керчи очереди перед местом досмотра не было, а со стороны Тамани скопилось 109 транспортных средств. Перед этим, 4 августа, сообщалось о перекрытии движения автотранспорта по магистрали в обе стороны.